نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات امتحان شهر أكتوبر 2024 لمادة اللغة الإنجليزية لجميع الصفوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان لمادة اللغة الانجليزية كل المراحل بعد التعديل، لاختبار شهر اكتوبر 2024.

وننشر في التقرير التالي، مواصفات امتحان لمادة اللغة الانجليزية كل المراحل بعد التعديل، لاختبار شهر اكتوبر 2024.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أهم الضوابط والإجراءات التي يجب الالتزام بها خلال فترة امتحانات شهر أكتوبر 2024 للمرحلة الاعدادية، موضحة أن موجه المادة الأول في جميع المدارس بمختلف أنواعها يكون مسؤول عن إعداد اختبار شهر اكتوبر 2024/2025 ذلك بتكليف من المديريات والإدارات التعليمية، تنفيذًا للقرارين الوزاريين رقمي 136 و137 للعام 2024/2025.

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال خطابها، علي ضرورة إعداد 3 نماذج مختلفة في كل مادة دراسية في امتحانات شهر أكتوبر 2025 وتُسلم إلي الإدارة التعليمية حتي يتم توزيعها علي المدارس.

نوهت وزارة التربية والتعليم في خطابها، إلي أنه يجري امتحانات شهر أكتوبر 2024 للصفين الأول والثاني الإعدادي خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي ويتم تحديد إذا كانت فترة أو نصف فترة وفقًا للوزن النسبي للمادة ومواصفات ورقة الامتحان، كما أشارت أيضًا أن تكون الإدارة التعليمية مسؤولة عن وضع جدول امتحانات شهر أكتوبر بالمرحلة الإعدادية 2024 بشرط مراعاة مواعيد الإجازات الرسمية، ويُنفذ ذلك من خلال إشراف لجنة يتم تشكيلها برئاسة مدير عام التعليم العام وعضوية مديري الإدارات التعليمية، والتواجيه العامة، ومديري المراحل بالمديرية للإشراف على العملية الامتحانية كاملة.

