نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس غدًا الجمعة 18 أكتوبر 2024: أمطار خفيفة وشبورة مائية على بعض المناطق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها عبر صفحتها الرسمية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة 18 أكتوبر 2024.

توقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل، يصبح مائلًا للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر.

تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة

القاهرة الكبرى وشمال البلاد : من المتوقع أن يكون الطقس مائلًا للحرارة نهارًا ، بينما سيكون حارًا على جنوب البلاد .

: من المتوقع أن يكون الطقس ، بينما سيكون . الشبورة المائية : حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

: حذرت الأرصاد من تكون في الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. الرياح : ستنشط الرياح بشكل معتدل على فترات متقطعة في مختلف المناطق.

: ستنشط الرياح بشكل على فترات متقطعة في مختلف المناطق. فرص الأمطار: تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري خلال فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا