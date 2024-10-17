نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدهما مواليد إسرائيل.. قرارات رئيس الوزراء بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 (مكرر) قرارين جديدين لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقمي 57 و58 لعام 2024، يتعلقان بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين لتجنسهم بجنسيات أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

تفاصيل قرارات إسقاط الجنسية

قرار رقم 57 لعام 2024: نص على إسقاط الجنسية المصرية عن أحمد أيمن أحمد مرسي، من مواليد محافظة القليوبية بتاريخ 7 مايو 2003، وذلك بعد تجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق.

قرار رقم 58 لعام 2024: تضمن إسقاط الجنسية المصرية عن عبدالخالق هاني عبدالخالق السويفي، من مواليد إسرائيل بتاريخ 30 يوليو 2003، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.