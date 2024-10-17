ضبط 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش بحوزة عنصر إجرامى بالبحيرة بقصد الإتجار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 12:37 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة البحيرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، مُتخذاً من دائرة مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة ، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

هذا وتقدر القيمة المالية للمخدر المضبوط بـ (1,6 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.