وزير التعليم يتفقد مدرستين بإدارة السيدة زينب لمتابعة انتظام الدراسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 12:37 مساءً - واصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى جولته اليوم بتفقد مدرستى الفنية المتقدمة التجارية بنين، ومحمد على الإعدادية بنين التابعتين لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة.

ورافق الوزير خلال جولته الدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وتفقد الوزير "المدرسة الفنية المتقدمة التجارية بنين" بإدارة السيدة زينب التعليمية وتضم المدرسة 752 طالبا، حيث اطلع على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة ونسب حضور الطلاب.

وعقب ذلك، تفقد الوزير مدرسة "محمد على الإعدادية بنين"، والتى تضم عدد 317 طالب، للوقوف على مدى صلاحيتها؛ لتحويلها إلى مدرسة مصرية يابانية العام الدراسى المقبل.