انطلاقا من مبادرة بداية لبناء الإنسان .. استمرار اسبوع الخدمة العامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أكتوبر 2024 12:36 مساءً - تواصل جامعة حلوان فعاليات أسبوع الخدمة العامة لطلابها، انطلاقاً من مبادرة "بداية" لبناء الإنسان، وتأكيداً على اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية. تأتي هذه الفعاليات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأنشطة الطلابية في الجامعات المصرية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية الأنشطة الطلابية والخدمة العامة في تحقيق رؤية مصر 2030، مشدداً على ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر الشبابية.

كما أشار إلى أهمية تطوير وتعزيز المهارات المهنية والشخصية للطلاب، والاستفادة من الأفكار الإبداعية والابتكارية لجوالة وجوالات جامعة حلوان، وأوضح سيادته أهمية تمكين الطلاب واكتساب مهارات القيادة، باعتبارهم قادة المستقبل.

وقد شهد الأسبوع الأول من المشروع مشاركة فعالة من كليات الخدمة الاجتماعية، الطب، وتجارة الزمالك. وتم استكمال المشروع في كليات الاقتصاد المنزلي، علوم الرياضة بنين، العلوم، الصيدلة، الحاسبات، التربية، الآداب، وعلوم الرياضة بنات والتجارة وإدارة الاعمال.

وتنوعت الأعمال المنفذة خلال المبادرة لتشمل أعمال التجميل، النظافة، والدهانات في مختلف أنحاء الحرم الجامعي. حيث تستكمل كلية الآداب تنظيف و دهان الجدران تمهيدا لرسم جداريات على حجرة الكهرباء الرئيسية أمام الكلية، لوضع لمسة جمالية وإبداعية على المكان.

و تقوم إدارات رعاية الشباب بالكليات على تحفيز الطلاب للمشاركة فى أعمال التجميل و النظافة لتنمية روح الولاء والإنتماء لكلياتهم و التعاون و حث جميع الطلاب للمحافظة على نظافة الجامعة

يذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود جامعة حلوان المستمرة لتعزيز روح المشاركة المجتمعية لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم العملية والقيادية. كما تهدف إلى غرس قيم العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية في نفوس الطلاب، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير التعليم العالي وإعداد جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة.

وتدعو جامعة حلوان جميع طلابها للمشاركة الفعالة في هذه المبادرة القيمة، والاستفادة من الفرص التي توفرها لتطوير مهاراتهم وخدمة مجتمعهم الجامعي.