مسؤول بـ "يونيسكو" يؤكد ضرورة التوسع في تحلية مياه البحر لسد الاحتياجات المائية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هيربت نيكن رئيس قسم الهيدرولوجي في منظمة "يونيسكو" ضرورة التوسع في تحلية مياة البحر لكي نتمكن من توفير المياه إلى المدن الذكية التي تم بناءها.. مشيرا إلى أن هناك 11 مدينة ساحلية سوف تستثمر في تحلية مياه البحر لسد احتياجاتها من المياه.



جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "مجتمعات ذكية مناخيا.. التخطيط والتشريعات"، اليوم الخميس، ضمن فعاليات خامس أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأعرب نيكن عن انبهاره الشديد عندما شاهد المدن الذكية والمباني التي تُشيد في مصر قائلا "أتخيل كم الأشخاص الكبير الذين سيعيشون في هذه المباني والمناطق، ما سيتطلب منا توفير المياه لهم، وذلك في ظل الندرة المائية التي تشهدها المنطقة".



وأشار إلى أنه في حالة الاستمرار على هذه الوتيرة فيما يخص الزيادة السكانية، ستكون هناك الكثير من الأزمات، منها أزمة المياه.



وأوضح أن هذه الأزمة حلها يتمثل في نقطة مهمة ستصنع الفارق وهي عن طريق التعليم والتدريب.. مؤكدا أنه من دون وجود ذلك لن نبلغ مبتغانا أبدا، ومضيفا أنه إذا كان علينا أن نحقق التنمية المستدامة والأمن المائي فيجب علينا أن نستخدم الطاقة.



كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت الأحد الماضي، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.



ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.