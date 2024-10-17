نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل تعلن عن توفير 3000 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية بالتعاون مع شركة حسن علام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل عن إتاحة 3000 فرصة عمل للشباب في مشروع محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، بالتعاون مع شركة حسن علام للإنشاءات.

تشمل الوظائف المتاحة عددًا من التخصصات المطلوبة في مجال الإنشاءات.

التخصصات المطلوبة

وفقًا للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، فإن التخصصات المطلوبة للعمل في مشروع محطة الضبعة النووية تشمل:

حداد مسلح

نجار مسلح

عامل خرسانة فورمجى

حجار

نجار شدة معدني

مواعيد وشروط التقديم

بدأ التقديم على هذه الفرص منذ الجمعة الماضية، ويستمر لمدة 10 أيام عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل.

للتسجيل، يمكن للمتقدمين زيارة الموقع الرسمي من خلال الرابط التالي: www.manpower.gov.eg، أو التوجه مباشرة إلى رابط التسجيل الخاص بفرص العمل في محطة الضبعة النووية: https://forms.office.com/r/UWNxf25qki.

شروط ومميزات العمل

شهادة قياس مهارة في المهنة المتقدم عليها.

في المهنة المتقدم عليها. العمل لمدة 8 ساعات يوميًا ، بالإضافة إلى ساعة إضافية وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين.

، بالإضافة إلى ساعة إضافية وفترة راحة للغداء لمدة ساعتين. العمل 6 أيام أسبوعيًا .

. توفير سكن ووسيلة انتقال للعمل والعودة.

للعمل والعودة. تقديم 3 وجبات يوميًا .

. مرتبات مجزية وبدلات.

طرق التواصل

يمكن الاستفسار والتواصل من خلال أرقام الهواتف التالية عبر تطبيق واتساب: