نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليمات جديدة من هيئة السكك الحديدية المصرية لتأمين حركة القطارات وضمان سلامة الركاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مجموعة من التعليمات الصارمة التي تستهدف تعزيز سلامة حركة القطارات والحفاظ على حياة الركاب والممتلكات.

ووجهت الهيئة هذه التعليمات إلى قائدي القطارات، مساعديهم، المشرفين، وعمال المناورة، مشددة على تطبيق إجراءات رادعة في حال ثبوت أي مخالفات أو تقصير.

فصل فوري لمن يثبت تعاطيه المخدرات

أكدت الهيئة أن الفصل الفوري سيكون الجزاء لمن يثبت تعاطيه المخدرات من العاملين بالسكك الحديدية، سواء كان قائدي القطارات أو العمال الآخرين.

وذكرت أن الهيئة ستتخذ أقصى العقوبات بحق المخالفين للحفاظ على سلامة الركاب وحركة القطارات.

عقوبات صارمة لمن يتسبب في خسائر

كما أشارت الهيئة إلى أن أقصى عقوبات القانون، بما في ذلك الحبس والغرامة التي تعادل قيمة الخسائر، سيتم تطبيقها على من يرتكب أخطاء تؤدي أو قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات لتجنب أي حوادث.

تحسين نظام مراقبة أجهزة التحكم الآلي ATC

أحد الجوانب الهامة التي ركزت عليها الهيئة هو التأكد من انتظام تشغيل أجهزة التحكم الآلي ATC في القطارات.

حيث وجهت تعليمات بضرورة الفحص الدوري والتأكد من كفاءة الأجهزة، كما أشارت إلى ضرورة تنفيذ اختبارات يومية لضمان سلامة أجهزة التحكم والفرامل قبل تشغيل أي قطار.

إجراءات إضافية لضمان السلامة

وجهت الهيئة أيضًا تعليمات للمسؤولين في الورش والمناطق والأحواش بضرورة تكثيف المرور المفاجئ على أجهزة ATC والتحقق من تشغيل محابس الهواء والتأكد من سلامة تشغيل نظام الفرامل، مع إجراء اختبارات الرباط السريع والتأكد من جاهزية القطارات قبل مغادرتها الورش.