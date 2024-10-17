نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يبحث مقترح إعداد مشروع إقليمي فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP و"مركز تطوير الابحاثالكندية الدولية" و"المنظمة الدولية للتحلية وإعادة إستخدام المياه" لمناقشة مقترح إعداد مشروع إقليمي لعدد من دول منطقة الشرق الأوسطوشمال إفريقيا فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.



وأشار الدكتور سويلم إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تضم ١٣ دولة من بين أكثر ١٧ دولة تعانى من الشح المائى على مستوىالعالم، وهو مايستلزم انتهاج سياسات جديدة للتعامل مع هذا التحدى.



وأضاف أن عدد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحوض البحر المتوسط نفذت تجارب ناجحة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاءمثل دول الأردن والمغرب وأسبانيا، وإنه من الضرورى الإستفادة من هذه التجارب الناجحة ودراسة تنفيذها بالدول التى تعانى من الشحالمائى من خلال تنفيذ مشروع إقليمي تحت مظلة مبادرة AWARe يجمع عدة دول تواجه تحديات متشابهه فى مجال المياه.