نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الري": إطلاق حملة "على القد" للحفاظ على المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أنه سيتم إطلاق الحملة القومية للحفاظ على المياه بعنوان «على القد»، اليوم الخميس، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.



ويشارك في حملة «على القد» وزارات الأوقاف والثقافة والتربية والتعليم والزراعة والنقل والبيئة، وكذلك كل من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية؛ لنشر الوعي بضرورة وأهمية الحفاظ على المياه.



وتستهدف الحملة توعية المواطنين بالتحديات المائية في مصر؛ الناتجة عن محدودية الموارد والزيادة السكانية والتغيرات المناخية؛ حيث جرى التنسيق مع العديد من الوزارات والجهات المعنية لإدراج معلومات عن المياه خلال الندوات، وتوصيل المعلومات عن المياه باستخدام أفكار مبسطة من خلال خطب الجمعة والندوات الدينية.



كما ستتضمن وسائل نشر الرسائل التوعوية للحملة نشر عدد من «بوسترات التوعية»، في محطات وعربات القطارات ومترو الأنفاق، وأيضا الإعداد لإطلاق تنويهات توعوية بمختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والاستفادة من جسور الترع التي جرى تأهيلها في نشر التوعية بعبارات مبسطة.



ومن جهته، أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري -في بيان إعلامي سابق- أهمية الحملة القومية للحفاظ على المياه، في توعية المواطنين بتحديات المياه، داعيا المواطنين إلى القيام بدورهم في ترشيد استخدام المياه، والحفاظ عليها من التلوث، بالتكامل مع مجهودات الوزارة المبذولة في هذا المجال.



وأوضحت وزارة الري، أنه جرى التنسيق مع اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية؛ للمشاركة في الحملة لدعم أنشطة التوعية الموجهة إلى المزارعين من أعضاء روابط مستخدمي المياه، والتي سيساهم علماء وزارة الأوقاف في توجيهها إلى أهالي القرى والمزارعين وأعضاء الروابط، بعد توفير المواد العلمية والرسائل التوعوية من قبل وزارة الري.