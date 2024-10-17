نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024: أمطار متوقعة وانخفاض في درجات الحرارة ليلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لليوم الخميس 17 أكتوبر 2024.

تشير التوقعات إلى أن الأجواء ستكون معتدلة الحرارة في بداية الليل، لتتحول إلى مائلة للبرودة في آخره وخلال الساعات الأولى من الصباح الباكر.

أما خلال النهار، ستسود أجواء مائلة للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، في حين تكون حارة على جنوب البلاد.

الرياح والملاحة البحرية

وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة.

هذا النشاط سيؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، حيث يرتفع مستوى الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 متر.

فرص سقوط الأمطار وتحذيرات الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد في بيان رسمي من احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الشمالية من البلاد.

وأوضحت أن هناك 12 محافظة يجب عليها الاستعداد بسبب احتمالية هطول الأمطار. من بين هذه المحافظات:

السواحل الشمالية مثل الإسكندرية، مطروح، والبحيرة.

مثل الإسكندرية، مطروح، والبحيرة. شمال الوجه البحري بما في ذلك محافظات بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ، والدقهلية.

بما في ذلك محافظات بورسعيد، دمياط، كفر الشيخ، والدقهلية. جنوب الوجه البحري حيث قد تمتد الأمطار الخفيفة إلى محافظات القليوبية، المنوفية، والغربية، وكذلك السويس والإسماعيلية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة لليوم الخميس في بعض المناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 30 درجة مئوية

الصغرى: 22 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية:

العظمى: 27 درجة مئوية

الصغرى: 20 درجة مئوية

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

العظمى: 35 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

شمال الصعيد:

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 19 درجة مئوية

جنوب الصعيد: