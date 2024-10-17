تفاصيل اعتداء صاحب كافيه على نائب رئيس حي الهرم أثناء تنفيذ حملة إشغالات

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أحمد جودة - القاهرة - قام صاحب كافيه بالإعتداء على نائب رئيس حي الهرم، أثناء تنفيذ حملة مكبرة بشارع الأربعين بمنطقة كعابيش بالجزيرة الوسطى.

البداية كانت بشن حملة مكبرة لمصادرة الإشغالات بشارع الأربعين، بقيادة معتز مسعود نائب رئيس حي الهرم، وأثناء قيام الحي برفع الإشغالات من أمام أحد الكافيهات التي تعيق حركة المرور والمارة، اعترض صاحبها على مصادرتها ورفعها من مكانها، فنشبت مشاجرة.

وأسفرت المشاجرة عن قيام صاحب الكافيه بالتعدي بالضرب باستخدام سلاح أبيض على ناب رئيس الحي وإصابته في رأسه لتتمكن باقي الحملة من الفصل بينهما ونقل نائب رئيس حي الهرم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت المصادر داخل محافظة الجيزة، أنه فور علم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالواقعة شدد على فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، ووجه بشن حملة آخرى مكبرى تحت حراسة المرافق وقوة كبيرة من الشرطة.

وعلى الفور شكلت الحملة المكبرة، وتمكنت من رفع كافة الإشغالات الموجودة بالشارع بأكمله، ورفع اشغالات الكافيه وتم القبض على المتهم، وإحالته لقسم شرطة الهرم.

وعلى صعيد آخر قامت نائب محافظ الجيزة هند عبد الحليم، بالتواصل مع معتز مسعود، نائب رئيس حي الهرم، للاطمئنان على الحالة الصحية له وتقديم كافة أوجه العون.