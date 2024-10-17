نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمعة.. اجتماع طارئ لمجلس نقابة الأطباء ومجالس النقابات الفرعية لبحث أزمة التصالح على العيادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر، الساعة الثانية ظهرًا، بحضور مجالس النقابات الفرعية، وذلك لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري، ومناقشة الخطوات المقبلة لإنهاء هذه الأزمة.

وأكدت نقابة الأطباء رفضها مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وشجبت غلق وتشميع عدد من هذه العيادات في مختلف المحافظات بالمخالفة للقانون. وشددت النقابة على أن الأطباء قاموا بترخيص عياداتهم بشكل قانوني ولم يرتكبوا مخالفات تتطلب التصالح.

كما أوضحت النقابة استمرار التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتدخل وحل هذه الأزمة.

ودعت النقابة جميع الأطباء المتضررين والذين تلقوا إنذارات بتشميع عياداتهم المرخصة أو قطع المرافق عنها، إلى تقديم شكواهم عبر رقم الشكاوى على واتساب 01095111247 أو من خلال النقابات الفرعية لتنسيق الجهود مع النقابة العامة من أجل إلغاء قرار التصالح.