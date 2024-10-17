تنعقد غدًا.. الكشوف النهائية للمرشحين بنقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية تنتهي في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر غدٍ الخميس 17 أكتوبر 2024م، من تلقي طلبات الطعون، والتنازلات عن الترشح لمنصب رئيس النقابة، وثلاثة أعضاء للمجلس بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

وأشار “عبدالرحيم” إلى أن اللجنة المشرفة ستعلن غدًا الكشوف النهائية للمرشحين على منصب رئيس النقابة، وعضوية المجلس، فيما سيتم إعلان الكشوف النهائية للناخبين، الذين لهم حق التصويت يوم الإثنين المقبل بمقر النقابة الفرعية في الإسكندرية.

وأضاف السكرتير العام أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وافق على مخاطبة إحدى الجهات القضائية للإشراف على عملية الفرز والتصويت في الانتخابات المحدد لها الأربعاء 30 أكتوبر الجاري.

وأوضح "عبدالرحيم" أن الانتخابات ستُجرى بالاقتراع السري العام، ويكون انتخاب رئيس النقابة الفرعية بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب فى نفس الاجتماع بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية بينما يكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اُقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، تؤجل الانتخابات لمدة أسبوعين على أن تُجرى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024م.