وزير الأوقاف يهنئ اللواء حسن محمود رشاد لتعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اللواء حسن محمود رشاد على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سيادته وتعيينه رئيسًا لجهاز المخابرات العامة.

كما هنأ وزير الأوقاف اللواء عباس كامل على ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سيادته وتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية منسقًا عامًا للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.