نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة رفع وشبكة صرف صحي أرض اللواء بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM لمحطة وشبكة رفع صرف صحي أرض اللواء.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية ٢٦ ألف م٣/ يوم، وتبلغ مساحتها ٩٥٠ م٣، وتخدم سكان شارع فيصل ومتفرعاته، ابتداءً من نصر الدين إلى شارع العشرين.

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى تجديد الشهادة بعد إستيفاء متطلبات الاعتماد، حيث تضمنت مراجعة أقسام: التشغيل والصيانة والموارد البشرية والجودة والسلامة والصحة المهنية بالمحطة.

وفي سياقٍ متصل، اجتاز معمل محطة صرف صحي زنين، الاختبارات اللازمة لتجديد شهادة الأيزو الدولية "١٧٠٢٥" للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد مراجعة الجهة المانحة "إيجاك" لكافة متطلبات الجودة وطرق التحاليل القياسية وفحص دقة النتائج ونظام الإدارة بالمعمل.

وتابع رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن تلك الاعتمادات تعكس مدى إتباع الإجراءات والمعايير القياسية في تشغيل وصيانة ومراقبة وضبط الجودة بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف مواكبة أحدث المستجدات والتطورات العالمية لأنظمة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف استدامة تقديم خدمات مميزة للمواطنين بمحافظة الجيزة.

يُذكر، أن الشركة لديها ١٨ محطة حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، منها ست محطات مياه، وتسعة روافع وشبكات صرف صحي، وثلاث محطات لمعالجة الصرف الصحي، وخمسة معامل حاصلة على إعتماد شهادة الأيزو الدولية "١٧٠٢٥".

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