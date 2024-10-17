نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تكتشف أول حالة تعاطي مخدرات بعد حادث قطار المنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 15 و16 أكتوبر 2024 ندوة تثقيفية بعنوان "التوعية القانونية والصحية من مخاطر المخدرات"، وذلك بهدف توعية العاملين بمخاطر الإدمان وتأثيره على صحة الإنسان، وأهمية مواجهة هذه المشكلة وعلاجها، إلى جانب تسليط الضوء على المخاطر القانونية المرتبطة بها.

تم عقد الندوة في معهد تدريب وردان والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالتعاون مع "المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية".

كما عُقدت ندوة أخرى في قسم مصر بالسبتية بالتعاون مع "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان" و"مشيخة الأزهر".

وتناولت الندوات الجوانب القانونية والصحية لتعاطي المخدرات، وشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والتفاصيل المتعلقة بإجراء التحاليل اللازمة للعاملين، مع توضيح الضمانات القانونية المقررة.

كما تم التأكيد على أن خلو الموظف من المخدرات شرط أساسي لاستمراره في وظيفته، وذلك وفقًا لقانون مكافحة المخدرات.

وشهدت الندوات حضورًا من الإدارة المركزية لتنمية وإدارة المواهب، إلى جانب ممثلين عن مصلحة الطب الشرعي وخبراء قانونيين من "المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية" و"مشيخة الأزهر"، بالإضافة إلى عدد من الموظفين والعاملين بالهيئة.

وتم التركيز على المخاطر الصحية والنفسية لتعاطي المخدرات، وتأثيرها السلبي على المجتمع، إلى جانب عقوبة السجن التي قد تُفرض على المتعاطين نتيجة تصرفاتهم غير الواعية. كما تم تسليط الضوء على جهود الدولة في توفير مراكز متخصصة لعلاج الإدمان بسرية تامة.

ووفقًا لتعليمات معالي الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، فقد أكد في لقاء مع قيادات الهيئة وعدد من قائدي القطارات يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، على أهمية التعامل بحزم مع المخالفين، حيث سيتم تطبيق عقوبات السجن والفصل والغرامة على كل موظف يثبت تعاطيه للمخدرات.

وفي يوم 15 أكتوبر 2024، أثناء إجراء تحاليل مفاجئة في معهد تدريب وردان لعدد 148 من المتدربين، تم اكتشاف حالة إيجابية لتعاطي مخدر الحشيش تخص قائد قطار بخط الإسكندرية.

وقد تم التأكيد على أن هذا الشخص لا يستحق الانتماء للهيئة، وسيتعرض لأقصى العقوبات ردعًا له ولكل من يتجرأ على تعاطي المخدرات.