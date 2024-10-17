نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن هناك توافقًا كاملًا في الرؤى بين مصر والسعودية فيما يتعلق بالصراعات التي تشهدها المنطقة.

وأكد أن البلدين يبذلان كل الجهود الممكنة لتجنب تداعيات هذه الصراعات والسعي نحو حلول سلمية.

تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي

خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أوضح مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شهدا توقيع تأسيس المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي.

يُعد هذا المجلس آلية هامة لتنسيق العلاقات الثنائية على أعلى مستوى، برئاسة السيسي وبن سلمان، ويضم مجموعة من الوزراء المعنيين من كلا البلدين.

أهداف المجلس التنسيقي

أشار مدبولي إلى أن المجلس يهدف إلى التنسيق الكامل في مجالات السياسة والشؤون الخارجية المتعلقة بالإقليم، إلى جانب تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

وأضاف أن المجلس يتمتع بتنظيم معين يعمل على تفعيل وتقوية العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

تعزيز التعاون الاستراتيجي

يأتي تأسيس هذا المجلس في إطار الجهود المستمرة لتعميق التعاون المصري السعودي، خاصة في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، وتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة.

هذا المجلس يعد خطوة مهمة نحو تطوير العلاقات الثنائية، ويساهم في تعزيز الاستقرار والتعاون في منطقة الشرق الأوسط.