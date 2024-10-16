رياض منصور: أى فلسطينى يبقى بالشمال يعتبره الاحتلال هدفا عسكريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - قال مندوب فلسطين بمجلس الأمن، رياض منصور، إن أي فلسطيني يبقى في الشمال سيعتبره الاحتلال هدفا عسكريا، لافتا إلى أن ما يحدث في قطاع غزة ليست حربا وإنما إبادة جماعية.

أضاف مندوب فلسطين بمجلس الأمن في كلمة نقلتها قناة القاهرة الإخبارية: "كل مكان يذهب إليه الفلسطينيون يعيشون فيه أسرى محاصرين من قبل الاحتلال، غير أن هجمات الاحتلال على أونروا جزء من وسائل الإبادة الجماعية المخطط لها مسبقا".

وتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن: "الاحتلال أعلن حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني وقرارات الأمم المتحدة، والصمت والتقاعس ليسا بخيار أمام الانتهاكات لتي يمارسها الاحتلال فهل قرر مجلس الأمن أن يستسلم لذلك؟".

وأكمل مندوب فلسطين بمجلس الأمن: "ما يحدث حاليا في شمال قطاع غزة مستوى جديد من الوحشية، ونحتاج إلى منطقة شرق أوسط يعيش فيه الجميع بسلام وأمان بما الدولة الفلسطينية"، مشددا: "لا بد أن تتوقف المجازر فورا وأن تصل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خاصة في الشمال".