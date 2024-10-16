الرئيس التركي يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية.. وتقارب لدعم القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة تلبيةً لدعوة الحكومة التركية، كما عقد الأمين العام كذلك جلسة محادثات مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام، أن اللقاء مع أردوغان تركز حول الأوضاع الخطيرة التي تشهدها المنطقة لاسيما آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وما يرتبط بها من أوضاع ومواجهات، وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي تحظى به من قبل الطرفين.

وأضاف أن أبو الغيط أعرب خلال اللقاء عن تقديره للمواقف التركية الصلبة في دعم القضية الفلسطينية كما يعبر عنها الرئيس أردوغان والدبلوماسية التركية، كما أوضح الأمين العام أن زيارته إلي تركيا تأتي تجسيداً للتطورات الإيجابية التي ميزت العلاقات التركية العربية خلال الفترة الماضية.

وذكر المتحدث أن اللقاء مع الرئيس أردوغان شهد توافقا على أهمية ممارسة المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة ولبنان بأسرع وقت ممكن، وضرورة إدخال المساعدات الغذائية والطبية بشكل عاجل إلى قطاع غزة على نحو مستدام لتلبية حاجات السكان المحرومين من جميع الخدمات الحياتية الأساسية.

وأكد علي أنه من الأهمية بمكان التشديد على ضرورة دعم الأونروا، اليوم أكثر من أي وقت مضى، سياسياً ومالياً للاستمرار بعملها المحوري في مساندة الشعب الفلسطيني الصامد.

وأضاف المتحدث، أن المباحثات مع وزير خارجية تركيا تطرقت إلي بحث سبل تكثيف العمل الدبلوماسي والقانوني على الصعيد الدولي من أجل تعزيز الزخم المناهض لاستمرار الجرائم الاسرائيلية في غزة والضفة الغربية ولبنان ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، محذرين في هذا السياق من تداعيات السلوك الإسرائيلي العدائي على استقرار المنطقة بأكملها، ومؤكدين على ضرورة الضغط على الدول الغربية لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل.

وأوضح المتحدث، أن الجانبين أكدا على أهمية استمرار عمل اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة للضغط من أجل تطبيق حل الدولتين باعتباره الحل السياسي الوحيد للصراع الفلسطيني الاسرائيلي.

واختتم المتحدث بالاشارة إلي أن المحادثات تطرقت كذلك إلى آخر التطورات في ليبيا وسوريا والعراق والصومال، اضافةً إلى الوضع الخطير في السودان، حيث جدد الطرفان عزمهما علي العمل معاً من أجل استعادة الاستقرار في الاقليم ووقف شبح حرب اقليمية والعمل علي تحقيق وقف اطلاق النار علي مختلف الجبهات.