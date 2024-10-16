أحمد الطاهرى لـ"القاهرة الإخبارية": تعيين اللواء عباس كامل منسقا عاما للأجهزة الأمنية لخبرته وتاريخه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - علق أحمد الطاهرى، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، على إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وقال "الطاهري"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اللواء عباس كامل بما يمتلكه من خبرة عريضة وتاريخ طويل، هو الرجل المناسب فى التوقيت المناسب لمثل هذه المهمة.

وأضاف أن لديه رؤيته فى السياق الأمنى ربما ترجمت هذه الرؤية فى مسارات متعددة على المسار السياسى والمستوى الأمنى، وكان منها مسألة المنتدى الاستخبارى العربى، وكيف لهذا المنتدى ضمن إلى حد ما قدر من التنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية، وقدر من تنسيق المعلومات بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات العربية، ربما حتى أسهمت فى تصفية الأجواء فى العلاقات العربية - العربية على مستويات سياسية أخرى.

وأشار إلى أن عودة مسألة المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، وربما هذه الصفة كانت غالبة وحاضرة فى سبعينيات القرن الماضى مع الرئيس محمد أنور السادات، وتحديدا مع مستشار الأمن القومى حافظ إسماعيل، وللمفارقة أن كثير من الصفات تتشابه ما بين السيد حافظ إسماعيل واللواء عباس كامل.