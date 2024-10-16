أحمد الطاهرى: استحداث منصب منسق عام للأجهزة الأمنية يتسم مع تحديات الأمن القومى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 06:37 مساءً - علق أحمد الطاهرى، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، على إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.

وقال "الطاهري"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القيادة السياسية فى مصر بما لديها من إشراف واستباق دائم لتطورات الأوضاع فى المنطقة وانعكاساتها على كل المستويات، استحدثت هذا الموقع، لأن هذا الموقع لم يكن لديه وجود من قبل وهو المنسق العام للأجهزة الأمنية فى مصر.

وتابع: "ربما لا يعلم المشاهدين أن فى مصر أكثر من جهاز أمنى، هذه الأجهزة الأمنية تتنوع نشاطها ما بين الخارج والداخل، فأصبحت الحاجة الآن لوجود منسق عام لهذه الأجهزة الأمنية بما يتسم مع طبيعة التحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى من ناحية وانعكاس هذه التحديات على مختلف المستويات".