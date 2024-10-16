مسؤول بالأرصاد الجوية: علينا أن نتعاون مع وزارة الري في مواجهة التغيرات المناخية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هشام طاحون عضو مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية المصرية، والممثل الدائم للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أننا شاهدنا الكثير من الأحداث الجوية غير المعتادة خلال الفترة الماضية، ما تطلب التعاون مع وزارة الموارد المائية والري لموجهة التغيرات المناخية، والظواهر المتطرفة.



جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "العمل من أجل تكيف المياه والمناخ والمرونة"، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات رابع أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان "المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة"، وتستمر فعالياته حتى 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال طاحون إنه تم التناقش مع وزارة الري حول كل الأنشطة المشتركة لمواجهة الظواهر الحوية مثل تبادل المعلومات وإصدار إنذار للحكومة عندما تدعو الضرورة، في حالة وجود ظاهرة جوية، كما يتم تبادل التدريب، وخاصة في مركز التدريب الإقليمي للإنذار ضد السيول.

وأضاف أنه يتم التحرك في موضوع الإنذار المبكر، خصوصا أن ذلك يتعلق بحياة الناس وممتلكاتهم.. مشيرا إلى أن زيادة الظوهر الجوية استدعت زيادة التعاون بين كل الأطراف، وإصدار الإنذارات في أبكر وقت للاستعداد لأي ظاهرة جوية.



وأشار إلى أهمية التعاون بين الأرصاد والهيدرولوجيا، في ظل تغير المناخ والظواهر الخادة والمتطرفة التي نشاهدها كثيرا مؤخرا.



كانت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه قد بدأت الأحد الماضي، بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.



ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة، خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، العمل على التكيف مع التغيرات المناخية، وبناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.