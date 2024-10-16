وزير خارجية إسبانيا: مصر تلعب دورا حيويا لوضع حد للصراع فى الشرق الأوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:45 صباحاً - قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا، إن مصر وإسبانيا لديهما رؤية مشتركة من أجل السلام في المنطقة، ووقف التصعيد والوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ووصولها إلى المدنيين في القطاع الذى يشهد معاناة غير مسبوقة.

أشاد وزير خارجية إسبانيا، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره بدر عبدالعاطي، بالدور المصري الكبير من أجل الوصول إلى حلول سياسية للصراع في المنطقة، مؤكدا دعم بلاده الكامل للدور المصري في هذا الصدد، معلقا: مصر دولة حليف لإسبانيا ونثمن دورها الحيوي في الشرق الأوسط وأفريقيا..فمصر تلعب دورا حيويا كوسيط لوضع حد للصراع في الشرق الأوسط وتعزيز السلام بالمنطقة.

شدد ألباريس، على أن بلاده لن تتنازل عن تطبيق حل الدولتين، داعيا لفرض هذه الرؤية.