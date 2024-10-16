وزير الخارجية: لن نقبل تحت أى ظرف المساس بأمن مصر المائى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:45 صباحاً - أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، تطابق الرؤى بين مصر وإسبانيا على الإدانة الكاملة للعدوان الإسرائيلي الممنهج على غزة الذي يمتد لأكثر من عام، متهما الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع سلاحا للعقاب الجماعي للفلسطينيين.

أضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الإسبانى: ناقشنا القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، مؤكدا وجود اتفاق مصري إسباني على ضرورة تطوير العلاقات المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وشدد وزير الخارجية، على أن مصر لن تقبل تحت أى ظرف أى مساس بأمنها المائى، معلقا: مصر لا يمكن أن تقبل أى مساس بحصتها المائية أو إحداث أى ضرر، وأن مصر تتحذ كافة الاجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولى للدفاع عن مصالحها المائية خاصة إذا حدث أى ضرر.