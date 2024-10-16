وزير الري: توفير الاعتمادات المالية لتدريب 3 آلاف أفريقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:45 صباحاً - أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أنه تم الانتهاء من تدريب مائتى متدرب من أفريقيا فى المركز الافريقى للمياه، وتوفير الاعتمادات المالية لتدريب ما يزيد عن ثلاثة آلاف من الأشقاء الأفارقة خلال الثلاثة أعوام القادمة، كما تم عقد شراكات مع كل من "منظمة الأرصاد العالمية WMO واليونسكو ومنظمة الأغذية والزراعة FAO والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة UNDP" بهدف تقديم الدعم الفنى وصياغة مشروعات على الأرض بالدول الإفريقية والنامية.

‎وأضاف سويلم، أن مصر أطلقت مبادرة AWARe بالتعاون مع العديد من الشركاء خلال مؤتمر COP27 والتى تهدف لتوفير التمويل اللازم للتعامل مع تحديات المياه والمناخ وتوفير التدريب اللازم للمتخصصين فى مجال المياه للتعامل مع تغير المناخ.

‎وأوضح أن دور هذه المبادرة فى المساهمة فى تلبية متطلبات التنمية بأفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PACWA الذى دشنته الوزارة لخدمة الأشقاء الأفارقة.

‎كما أشار إلى الإقبال الدول المتزايد على الانضمام للمبادرة حيث اشترك فى المبادرة 30 دولة حتى الآن ، والمشاركة فى مسارات المبادرة الستة ، مؤكدا على قيام كل دولة بإختيار مسارات العمل المناسبة لها عند الموافقة على الإنضمام للمبادرة وطبقا لأولوياتها.