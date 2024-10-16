المسلة المعلقة للملك رمسيس الثانى تزين الوجهة الرئيسية للمتحف المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:45 صباحاً - قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم والنقل بالمتحف المصري الكبير، إن عظمة المصري القديم والحديث تتجلى في المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن الرحلة داخل المتحف تبدأ من المسلة المعلقة التي تعد أول مسلة معلقة في العالم خاصة بالملك رمسيس الثاني.
وأضاف خلال حواره في فقرة خاصة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومحمد عبده ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه تم وضع المسلة المعلقة أمام الوجهة الرئيسية للمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن المدخل الرئيسي للمتحف يتزين بخراطيش الملوك العظماء الذين حكموا مصر في عصور تاريخية مختلفة بدءا من عصر الدولة القديمة للحديثة".
وتابع، "من المسلة المعلقة، ندخل على منطقة البهو العظيم لنقابل الجد الأعظم للقدماء المصريين الجد رمسيس الثاني العظيم صاحب الإنجازات الكبيرة والذي يلقب لدى المصريين القدماء بـ "الجد الأعظم" ".