المسلة المعلقة للملك رمسيس الثانى تزين الوجهة الرئيسية للمتحف المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:45 صباحاً - قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الترميم والنقل بالمتحف المصري الكبير، إن ‏عظمة المصري القديم والحديث تتجلى في المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن ‏الرحلة داخل المتحف تبدأ من المسلة المعلقة التي تعد أول مسلة معلقة في العالم خاصة ‏بالملك رمسيس الثاني.‏

وأضاف خلال حواره في فقرة خاصة ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، ‏تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومحمد عبده ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى ‏والفضائية المصرية، أنه تم وضع المسلة المعلقة أمام الوجهة الرئيسية للمتحف ‏المصري الكبير، مشيرًا إلى أن المدخل الرئيسي للمتحف يتزين بخراطيش الملوك ‏العظماء الذين حكموا مصر في عصور تاريخية مختلفة بدءا من عصر الدولة ‏القديمة للحديثة".‏

وتابع، "من المسلة المعلقة، ندخل على منطقة البهو العظيم لنقابل الجد الأعظم ‏للقدماء المصريين الجد رمسيس الثاني العظيم صاحب الإنجازات الكبيرة والذي ‏يلقب لدى المصريين القدماء بـ "الجد الأعظم" ".‏