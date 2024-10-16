أخبار مصرية

وزارة العمل : تعزيز جهود مديرية عمل المنوفية بدفعة من المكلفات بالخدمة...

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:44 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، اجتماعا موسعا مع مع المكلفات بأداء الخدمة العامة لدى المديرية ، جرى خلاله إجراء حوار مفتوح عن التعريف بوزارة العمل ، ومجالات عملها ، والأدوار الهامة التي تقوم بها ، وكذلك اختصاصات المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها ، وكيفية الاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم في أداء تلك المهام ، مما يساعد على إنجاز الأعمال بدقة ، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم ، فى إطار التعاون المثمر بين المديرية وإدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية ، كما تم توزيعهم توزيعا جغرافيا طبقا لمحل إقامتهم على إدارات المديرية والمكاتب التابعة لها ، يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل كواحدة من أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ،وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وغيرها ، وتنمية مهارات الشباب والعمال ،على التطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن ..

وأوضح عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك اللقاءات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات ، وأضاف مدير المديرية ، أن الاجتماع تناول أيضا المعوقات التى يمكن ان تواجه العمل ، ومقترحات الحل ، ومستجدات العمل ، كما حضر اللقاء مديري مناطق العمل ، وخيري عبد السميع مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية ، وفي ختام الاجتماع شدد مدير المديرية على مضاعفة الجهد ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ، وضرورة اهتمام كل موظف بتطوير الذات وتنمية المهارات ..

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا