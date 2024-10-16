وزارة العمل : تعزيز جهود مديرية عمل المنوفية بدفعة من المكلفات بالخدمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:44 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية ، اجتماعا موسعا مع مع المكلفات بأداء الخدمة العامة لدى المديرية ، جرى خلاله إجراء حوار مفتوح عن التعريف بوزارة العمل ، ومجالات عملها ، والأدوار الهامة التي تقوم بها ، وكذلك اختصاصات المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها ، وكيفية الاستفادة من قدراتهم ومؤهلاتهم في أداء تلك المهام ، مما يساعد على إنجاز الأعمال بدقة ، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بشكل لائق وكريم ، فى إطار التعاون المثمر بين المديرية وإدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية ، كما تم توزيعهم توزيعا جغرافيا طبقا لمحل إقامتهم على إدارات المديرية والمكاتب التابعة لها ، يأتى ذلك فى إطار جهود مديرية العمل كواحدة من أذرع وزارة العمل ،والمنوط بها تنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع ،وتنفيذ كافة الملفات ومنها: التدريب من أجل التشغيل ،ودعم العمالة غير المنتظمة، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج داخل بيئة عمل لائقة ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل وغيرها ، وتنمية مهارات الشباب والعمال ،على التطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن ..

وأوضح عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك اللقاءات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للمديريات بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات ، وأضاف مدير المديرية ، أن الاجتماع تناول أيضا المعوقات التى يمكن ان تواجه العمل ، ومقترحات الحل ، ومستجدات العمل ، كما حضر اللقاء مديري مناطق العمل ، وخيري عبد السميع مدير إدارة الموارد البشرية بالمديرية ، وفي ختام الاجتماع شدد مدير المديرية على مضاعفة الجهد ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ، وضرورة اهتمام كل موظف بتطوير الذات وتنمية المهارات ..