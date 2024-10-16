حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أكتوبر 2024 11:44 صباحاً - ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السابع للمياه .. شهد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والرى والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا) ، وقام بالتوقيع كل من السيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى ، والسيد الدكتور/ فيناى نانجيا مدير برنامج الأراضي والمياه والزراعة بالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة .

وتهدف مذكرة التفاهم لتسهيل تبادل المعرفة والبرامج بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجال بناء القدرات البشرية ، والبحث العلمى ، والابتكارات الموفرة للمياه ، واستخدام الطاقة المتجددة فى الرى ، وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء ، وتقنيات تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء ، وزيادة كفاءة إدارة مياه الري ، وتحسين إنتاجية المحاصيل ، وحصاد مياه الأمطار ، والزراعة المستدامة في المناطق الصحراوية، وتقنيات إدارة المياه ، والتكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات ، وتوليد ابتكارات فعالة ومستدامة لتحسين سبل عيش المزارعين في المناطق الجافة .

وتتضمن آلية التعاون قيام الجانبين بوضع مقترحات المشاريع وخطط العمل مع تحديد الأنشطة التي سيتم الاضطلاع بها والغرض الرئيسي ، والأهداف والأنشطة المستهدفة ، ومسؤوليات كل طرف ، والجدول الزمني للأنشطة والنطاق الجغرافي لها ، وتنظيم الأنشطة ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية .