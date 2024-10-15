متى موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في السعودية 1446

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في السعودية1446، حيث يستعد الطلبة لخوض الامتحانات النهائية، للحصول على الإجازة المطولة، لاخذ قسط من الراحة، لقضاء وقت مع الأهل والأصدقاء، أو للسفر في رحلة قصيرة، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في السعودية1446، والتقويم الدراسي في السعودية 1446

موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في السعودية 1446

وكشفت وزارة التعليم في السعودية عن موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في السعودية 1446، حسب التقويم الدراسي للعامالحالي، والذي تضمن المواعيد الرسمية للإجازات، مؤكدا أن العام الدراسي الحالي يطبق نظام ثلاثة فصول دراسية، ومن المفترض أنتبدأ الاختبارات النهائية للفصل الأول لعام 1446 في السعودية في اليوم الأول من شهر جمادى الأولى 1446، وتنتهي في اليوم الخامس من نفس الشهر.

التقويم الدراسي في السعودية 1446

وأعلنت وزارة التعليم السعودية، عن التقويم الدراسي في السعودية لعام 1446، والذي جاء بهدف تحقيق التوازن بين فترات الدراسة والعطلات لضمان بيئة تعليمية مريحة وفعالة: