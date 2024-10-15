متى موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في السعودية 1446

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أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في السعودية1446، حيث يستعد الطلبة لخوض الامتحانات النهائية، للحصول على الإجازة المطولة، لاخذ قسط من الراحة، لقضاء وقت مع الأهل والأصدقاء، أو للسفر في رحلة قصيرة، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في السعودية1446، والتقويم الدراسي في السعودية 1446
موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في السعودية 1446
وكشفت وزارة التعليم في السعودية عن موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول في السعودية 1446، حسب التقويم الدراسي للعامالحالي، والذي تضمن المواعيد الرسمية للإجازات، مؤكدا أن العام الدراسي الحالي يطبق نظام ثلاثة فصول دراسية، ومن المفترض أنتبدأ الاختبارات النهائية للفصل الأول لعام 1446 في السعودية في اليوم الأول من شهر جمادى الأولى 1446، وتنتهي في اليوم الخامس من نفس الشهر.
التقويم الدراسي في السعودية 1446
وأعلنت وزارة التعليم السعودية، عن التقويم الدراسي في السعودية لعام 1446، والذي جاء بهدف تحقيق التوازن بين فترات الدراسة والعطلات لضمان بيئة تعليمية مريحة وفعالة:
- وتأتي إجازة نهاية أسبوع: في يوم 17 أكتوبر 2024 أي في الموافق 14/04/1446
- وتأتي نهاية الفصل الدراسي الأول في يوم 7 نوفمبر 2024 أي في الموافق 05/05/1446
- تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الثاني في يوم 17 نوفمبر 2024 أي في الموافق 15/05/1446
- وجاءت إجازة نهاية أسبوع في يوم 11 ديسمبر 2024 أي في الموافق 10/06/1446
- وجاءت إجازة منتصف العام الدراسي في يوم 3 يناير 2025 أي في الموافق 03/07/1446
- وينتهي الفصل الدراسي الثاني في يوم 20 فبراير 2025 أي في الموافق 21/08/1446
- وجاءت إجازة يوم التأسيس في يوم 23 فبراير 2026 أي في الموافق 24/08/1446
- ويبدأ الفصل الدراسي الثالث في يوم 2 مارس 2025 أي في الموافق 02/09/1446
- وجاءت إجازة عيد الفطر في يوم 20 مارس 2025 أي في 20/09/1446
- وجاءت عطلة نهاية أسبوع مطولة في يوم 4 مايو 2025 أي في الموافق 06/11/1446
- فيما جاءت عطلة عيد الأضحى في يوم 30 مايو 2025 أي في الموافق 03/12/1446