نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد الإجازة المطولة للفصل الدراسي الأول 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، بمعرفة موعد الإجازة المطولة 1446، حيث تمكن الطلاب من أخذ قسطمن الراحة، لزيارة الأهل والاصدقاء، أو الاستمتاع برحلة قصيرة، ومن خلال المقال سنوضح لكم موعد الإجازة المطولة للفصل الدراسي الأول1446، وموعد الاختبارات النهائية

موعد الإجازة المطولة للفصل الدراسي الأول 1446

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، عن بعد التعديلات في جزوا العام الدراسي، ليناسب الطلاب والمعلمين، موضحا أن موعد الإجازة المطولة للفصل الدراسي الأول 1446، حيث من المقرر أن تكون بداية الاجازة المطولة للفصل الدراسي الأول يوم 17 من شهر أكتوبر2024م الموافق اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني 1446ه‍.

موعد الاختبارات النهائية 1446

ويتساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور، عن موعد الاختبارات النهائية والإجازات الرسمية 1446، وذلك إستعدادا لخوض الامتحانات،وجاءت الاختبارات وفق المواعيد التالية حسب ما أعلنته وزارة التربية، كالآتي

ومن المقرر أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في المرافق يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2024، وتستمر الاختبارات لمدة 5 أيام، لتنتهي يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2024.

كما من المقرر أن يبدا الفصل الدراسي الثاني بعد إجازة الخريف، حيث سينتهي الفصل الدراسي الأول في 14 جمادي الأول، ليبدأالفصل الدراسي الثاني في 15 جمادي الأول ويستمر حتى 21 شعبان 1446 هجريا