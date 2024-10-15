نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى للمقيمين.. حقيقة الغاء رسوم المرافقين بالسعودية 1446 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت الكثير من الانباء على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حول إلغاء رسوم المرافقين، وتساءل العديد منالمقمين في المملكة عن حقيقةً الأمر، وقد كشفت المديرية العامة للجوازات كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، ومن خلال المقال سنوضح لكم إلغاء رسوم المرافقين، والفئات المستبعدة من دفع الرسوم، بالإضافة إلى حاسبة رسوم المرافقين

الغاء رسوم المرافقين

انتشرت خلال الفترة الماضية أخبار عن الغاء رسوم المرافقين، على منصات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وقد أوضحت هيئة الجوازات السعودية، أن ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة، وإنه ا مجرد شائعات، مؤكدًا أن الرسم تطبق كما هي دون أي تغير ولا حتى تخفيض أو زيادة.

الفئات المستبعدة من دفع الرسوم

وكشفت الهيئة العامة للجوازات، عن الفئات المستثناة من دفع الرسوم كما يلي:

في حالة إذا كان الطلاب يحصلون على منح دراسية في السعودية.

في حالة إذا كان الطلاب يشاركون في التدريبات العسكرية داخل المملكة.

في حالة إذا كان المتقدم من أبناء المواطنات السعوديات من أزواج غير سعوديين.

في حالة إذا كانت الزوجة الأولى للمواطن السعودي إذا كانت أجنبية، والأبناء الذكور تحت سن 18 عامًا.

في حالة إذا كان المتقدم متعاقد مع الجهات الحكومية.

في حالة إذا كان المتقدم من موظفو السفارات وحاملو الجوازات الدبلوماسية.

في حالة إذا كان المتقدم من مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

في حالة إذا الأطفال الرضع لأب سعودي وأم أجنبية.

حاسبة رسوم المرافقين

وأوضحت إدارة الجوازات، أنه يمكن للمواطن معرفة حاسبة الرسوم، إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية السعودية، دون الحاجة للجهات المختصة وتتمثل خطوات الاستعلام والدفع كالتالي: