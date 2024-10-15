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أحمد جودة - القاهرة - انتشرت خلال الساعات الاخيرة على منصات التواصل الاجتماعي انباء تبكير موعد صرف رواتب الموظفين في السعودية، وتساءل العديد منالمواطنين عن حقيقة الأمر، حيث يعتبر الراتب الشهري ضروريًا من أجل سد الديون والاحتياجات، وقد كشفت وزارة المالية كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، ومن خلال المقال سنوضح لكم طريقة الاستعلام عن الراتب، وموعد إيداع الراتب الشهري

حقيقة تبكير موعد صرف رواتب الموظفين في السعودية

تداولت على منصات التواصل الاجتماعي بعض من الأخبار تفيد بتبكير موعد صرف رواتب الموظفين في المملكة العربية السعودية للقطاعين الحكومي والخاص، وقد أوضحت وزارة المالية السعودية، أن ما تم تداوله ليس له أي أساس من الصحة، حيث من المقرر أن يصرف الراتب يوم الأحد الموافق 27 أكتوبر 2024

وأكدت الوزارة، أن موعد صرف الرواتب للقطاع الحكومي والخاص لا يتغير، إلا إذا صادف يوم الايداع السابع والعشرين من الشهر مع يوم إجازة سنوية أو عطلة أسبوعية، سوف تبكيره أو تأخيره، وناشدت الوزارة المواطنين على ضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات، والاعتماد فيالأخبار على المواقع والصفحات الرسمية.

خطوات الاستعلام عن الرواتب

وأوضحت وزارة المالية، أنه يمكن للموظف الاستعلام عن راتب شهر أكتوبر، إلكترونيا عبر منصة اعتماد، دون الحاجة للذهاب إلى الجهاتمن المختصة، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية: