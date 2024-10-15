نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة رفع سقف قرض الزواج إلى 72 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية أنباء عن رفع سقف قرض الزواج إلى 72 ألف ريال سعودي من بنك التنمية الاجتماعية، وتساءل العديد من الشباب المقبل على الزواج عن حقيقة الأمر، حيث يساعدهم على تكاليف الزواج وقد كشف البنك كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، ومن خلال المقال سنوضح لكم شروط الحصول على قرض الزواج وموعد الحصول عليه

حقيقة رفع سقف قرض الزواج إلى 72 ألف ريال

وانتشرت خلال الفترة الماضية أخبار تفيد رفع سقف قرض الزواج إلى 72 ألف ريال، وقد أكد بنك التنمية الاجتماعية، أنه تم زيادة القيمة المالية لقرض الزواج ليصبح 72 الف ريال سعودي بدلا من 60 ألف ريال، وذلك نظرا لظروف الاقتصادية، التي تمر بها البلاد وغلاءالمعيشة

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك التنمية الاجتماعية

وأعلن بنك التنمية الاجتماعية، عن مجموعة من الشروط والضوابط، الواجب توافرها من أجل الحصول على قرض الزواج، وتشمل ما يلي:

يشترط على المتقدم ألا يزيد دخله الشهري عن 14.500 ريال سعودي.

يشترط على المتقدم أن يكون لديه كفيل لا يزيد عمره عن 50 عام.

يلزم على المتقدم أن لا يكون مضي على عقد زواجه أكثر من عامين.

يشترط على المتقدم ألا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 70 عام.

يشترط على المتقدمين أن يكون عقد الزواج هو الأول للطرفين، ويستثنى من هذا الشرط حال كانت الزوجة الأولي متوفية.

يشترط على المتقدم إضافة الزوجة في سجل الأسرة.

يشترط على المتقدم أن يصل الحد الأقصى لمبلغ تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية إلى 72 ألف ريال سعودي.

يشترط على المتقدم سداد المبلغ خلال فترة زمنية تصل إلى أربع سنوات.

موعد التقديم على قرض الزواج

وكشفت بنك التنمية الاجتماعية، عن موعد التقديم على قرض الزواج، حيث من المقرر أن يتم التسجيل خلال الفترة القادمة في شهر أكتوبر الجاري من خلال الموقع الإلكتروني للبنك