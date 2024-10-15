نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انعقاد ندوة "اعرف واجبك - اعرف حقك" بحاسبات حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية السيد الأستاذ الدكتور، السيد قنديل رئيس الجامعة وريادة السيد الأستاذ الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والأستاذ الدكتور أمل أبوطبل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأقيمت يوم الثلاثاء ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ ندوة بعنوان "اعرف واجبك - اعرف حقك"، وذلك بالتعاون مع كلية التربية بجامعة حلوان، وقد حاضرت في الندوة السيدة الأستاذة الدكتورة عزة الخضري أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية بجامعة حلوان.

وتناولت الندوة عدة محاور هامة منها معرفة القيم الجامعية وعناصر المجتمع الجامعى وواجبات الطالب الجامعى مثل الالتزام بالمواعيد المعلنة والتعامل بشكل لائق والحفاظ على المال العام.كما تناولت التعريف بحقوق الطالب الجامعى مثل توفير مباني ومعامل وسكن للمغتربين وتوفير انسطة ومسابقات وتأمين صحى ملائم.

وصرح أ. د أسامة إمام، أن كلية الحاسبات تهدف إلى تدريب أبنائها الطلاب على العديد من الدورات في مختلف التخصصات، وذلك لصقل مهارات الطلاب على كافه المستويات.

تهدف الدورات المختلفه إلى تحسين التواصل في بيئة الكلية ونبذ التوتر والنزاعات بين الطلاب. فبغض النظر عن المشكلة أو السبب فإنّ التواصل عن علم لمعرفه حقوق وواجبات الطالب يعدّ عاملًا مهمًا وأساسيًا في تخفيف حدة التشتت وخاصه لطلاب الفرقة الأولى.

وأضافت أ. د أمل أبوطبل، أن الكلية تتبنى خطة طموحة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة سواء داخليا برفع كفاءة مبنى الكلية وتشجيع الطلاب على ممارسة أنشطة ودعم لمجتمعنا المحيط وسيتم الاستعانة بخريجين الكلية للتعاون مع الطلاب للاشتراك في منافسات الهاكثون العالمية.

شهدت الندوة حضور الأستاذ الدكتور منال عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أمل أبوطبل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ عماد سعيد أمين الكلية وعدد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والإداريين بالكلية.