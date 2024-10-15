نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يُعزِّي أسر أبنائنا الطلاب شهداء العلم بحادث الجلالة ويدعو بالشفاء للمصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الأستاذ الدكتور/ أسامة الأزهري وزير الأوقاف بخالص العزاء وتمام المواساة لأسر أبنائنا الطلاب الذين وافتهم المنية في حادث الجلالة الذي تألمت له قلوبنا جميعا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء والصالحين، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يغمرهم بوافر فضله، وأن يرزق أهلهم الصبر والسلوان، وأن يَمُنَّ سبحانه على المصابين بتمام الشفاء والعافية، وأن يحفظ سبحانه مصر وأبناءها الكرام جميعا من كل سوء وأذى.