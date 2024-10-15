فيصل الشمري: العلاقات المصرية السعودية راسخة وتاريخية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 05:35 مساءً - أكد الدكتور فيصل الشمري الكاتب والمحلل السياسي، أن العلاقات المصرية السعودية راسخة وتاريخية بين أشقاء في الوطن العربي، مضيفا أن هذه الزيارة استمرار الأخوة بين الشقيقين.

وأضاف فيصل الشمري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك توافق في الرؤى في معظم الملفات بين البلدين وهناك تعاون في مختلف المجالات والبلدية يقفان في نفس الإتجاه في جميع القضايا المهمة في الوطن العربي.

وتابع الدكتور فيصل الشمري الكاتب والمحلل السياسي، أن هناك تكامل بين مصر والمملكة العربية السعودية في المجالات الاقتصادية وفي مجال الربط الكهربائي والاستثمار.ا

ستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمطار القاهرة الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر. وقد اصطحب الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.

أجرى الزعيمان لقاءً ثنائياً، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بسمو الأمير محمد بن سلمان، معرباً عن أطيب تحياته لأخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومشدداً في هذا السياق على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، ومؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي، ومشيراً إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.