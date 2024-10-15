نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بدء التشغيل التجريبي... من له الحق في دخول المتحف المصري الكبير مجانًا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقال الدكتور عيسي زيدان المدير العام التنفيذي للترميم ونقل الاثار بالمتحف الكبير، إن هناك فئات مستثناه من دفع قيمة تذكرة المتحف عند افتتاح الرسمي لجميع القاعات وهم الأطفال أقل من 6 سنوات والزوار فوق سن الـ60 عامًا وذوي الاحتياجات الخاصة، والمحاربين القدماء والأثريين والمرشدين

جاءت تلك التصريحات اليوم على هامش بدء التشغيل التجريبي لـ 12 قاعة من قاعات المتحف المصري الكبير، وذلك تمهيدًا للافتتاح الكلي للمتحف والذي سيكون افتتاحًا رئاسيًا.

المتحف المصري الكبير يعلن عن التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية

أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير أن بدء التشغيل التجريبي لقاعات العرض الرئيسية، بدءا من أكتوبر 2024، مقدمًا للزوار فرصة استثنائية لاستكشاف اثنتي عشرة قاعة عرض منسقة بعناية

وتأخذ قاعات العرض الرئيسية بالمتحف الزائرين في رحلة فريدة تمتد عبر آلاف السنين من التاريخ المصري، بداية من عصور ما قبل التاريخ ( قبل الميلاد) وصولًا إلى العصر الروماني (نحو ميلادي). تضم المعروضات قطعًا أثرية تعرض ضمن ثلاثة موضوعات مترابطة - الملكية، المجتمع، والمعتقدات - بما يعكس العلاقة الديناميكية بين ملوك مصر القدماء، شعبهم، وآلهتهم.

تجمع قاعات العرض الرئيسية بين روعة القطع الأثرية الفردية والسرد التاريخي الأوسع، مما يتيح للزوار استكشاف التراث المصري بطرق متعددة، سواء عبر الترتيب الزمني، أو من خلال موضوعات محددة، أو بأسلوب مخصص يتناسب مع اهتماماتهم الخاصة إلى جانب قاعات العرض الرئيسية، يستمتع الزوار بأماكن أخرى، مثل المسلة المعلقة أول مسلة معلقة بالعالم، متحف الأطفال، والحدائق الخارجية، والمنطقة التجارية التي تضم مجموعة من المطاعم والمقاهي والمتاجر التي تقدم علامات تجارية مصرية.

بينما يضم البهو الرئيسي تماثيل أثرية مهيبة كتمثال الملك رمسيس الثاني وعمود النصر للملك مرنبتاح، وغيرها من الكنوز التي تربط تاريخ مصر بحاضرها

يضيف الدرج العظيم إلى فخامة المتحف، حيث يعرض أكثر من 60 تمثالًا ملكيًا وغيرها من التحف الفريدة، مما يعزز تجربة الزوار خلال اكتشافهم لتراث مصر القديمة

وتجدر الإشارة إلى أن قاعة عرض توت عنخ آمون ستظل مغلقة حتى الافتتاح الرسمي.

يعد هذا التشغيل التجريبي خطوة جديدة في مسيرة المتحف، بعد نجاح افتتاحه التجريبي لمناطق مختارة منذ نوفمبر 2022، مع الاستمرار في تحسين خدماته استعدادًا للحدث الرسمي المرتقب