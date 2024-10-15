نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخليدًا لذاكراهما.. افتتاح مكتبة الإعلامية آمال العمدة والمحاور مفيد فوزي بجامعة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت جامعة القاهرة،اليوم،الثلاثاء، بافتتاح مكتبة الإعلامية آمال العمدة، والمحاور مفيد فوزي، تخليدًا لذكراهم.

وأهدت الإعلامية والكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي، مكتبة والديها الخاصة إلى مكتبة جامعة القاهرة المركزية، تمهيدًا لإتاحتها لرواد المكتبة والباحثين والطلاب.

وتضم المكتبة بداخلها كنوز الإعلامية آمال العمدة، وكتب الأدبية الثرية للمحاور مفيد فوزي.

وأعربت عن سعادتها لتخليد أسماء والديها، والاحتفاء بتاريخ طويل من العمل والجهد والتأثير، مشيرةً إلى حرصها على اهداء مكتبة والديها لمكتبة جامعة القاهرة؛ بهدف تعريف الطلاب بمشروعهما المهني الكبير.

ويُعد مفيد فوزي إعلاميًا شهيرًا في مصر والوطن العربي، وهو من مواليد 19 يونيو 1933 بمحافظة بني سويف جنوب مصر.

وكان يتميّز بالأسئلة الساخنة، ويعد أحد أبرز الإعلاميين والصحفيين بعد جيل الرواد، تخرّج في كلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959، وتدرب في بداياته الصحفية بجريدة روز اليوسف، ثم انتقل منها للعمل التلفزيوني. ليتزوج لاحقًا من الإذاعية الراحلة آمال العمدة، وينجب منها ابنته الصحافية حنان مفيد فوزي.

وخلال مشواره المهني، حاور العديد من المشاهير في مجالات السياسة والفن والأدب، وكان أول حوار تلفزيوني يجريه أمام الشاشة مع أديب نوبل نجيب محفوظ.

كذلك شارك في فيلمين سينمائيين باسمه وشخصيته الحقيقية، كصحفي ومحاور، هما "حديث المدينة" من إنتاج ماجدة الصباحي، و"معالي الوزير" مع الفنان أحمد زكي.

أما بالنسبة إلى الإعلامية أمال العمدة فهى زوجه الإعلامى مفيد فوزى،وولدت بالأقصر لأسرة معروفة ببيت العمدة، جورجي موسى.

اشتغلت أولًا في إذا الشباب، تم اختيارها لكفاءتها، لتنضم إلى إذاعة الشرق الأوسط؛ لتقديم سهرة أسبوعية بعنوان ساعة زمن، لمدة 15 سنه مع أعمدة الفكر والفن والسياسة.

انضمت بعد ذلك إلى إذاعة البرنامج العام لتقدم برنامج "صحبة وأنا معهم"، وتم توثيق 75 حلقة، واختيرت بعض حلقاتها لتصدر في ثلاثة كتب.

وقدّمت العديد من البرامج الناجحة بالبرنامج العام بالإذاعة المصرية، وتحاورت مع توفيق الحكيم، ونجيب محفوظ، ويوسف إدريس، وإحسان عبدالقدوس، ونزار قباني، وفكري أباظة، ويحيى حقي، ورشدي صالح، وأنيس منصور، وفاتن حمامة، ومحمد عبدالوهاب، وزكريا الحجاوي، وعبدالحليم حافظ، وعمار الشريعي، وغيرهم.