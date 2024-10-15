وزير الأوقاف: نشارككم صناعة ميثاق عالمي للسلام والانسجام بين الأمم والحضارات

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أحمد جودة - القاهرة - ألقى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف كلمة في الجلسة الافتتاحية للقمة الدينية العالمية الأولى بعنوان: "دور القيم الروحية والأخلاقية في الأديان التقليدية.. وسبل تعزيز قيم الحوار بين الطوائف والأعراق في العالم المعاصر" والتي تنظمها الإدارة الدينية لمسلمي سانت بطرسبرغ والمنطقة الشمالية الغربية من روسيا، والإدارة الدينية لمسلمي القسم الأسيوي من روسيا، وقسم العلاقات الخارجية للكنيسة البطريركية في موسكو، وجامعة سانت بطرسبرغ الحكومية، وصندوق دعم الثقافة الإسلامية والعلم والتعليم.

ووجه وزير الأوقاف في كلمته الشكر لسماحة الشيخ رافيل بانتشيف رئيس الإدارة الدينية لمسلمي سانت بطرسبرج والمنطقة الشمالية الغربية من روسيا ومفتي سانت بطرسبرج والمنطقة الشمالية الغربية، وسماحة الشيخ نفيع الله عشيروف المفتي العام ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي القسم الأسيوي من روسيا الاتحادية، والسيد ألكسندر بجلوف حاكم مدينة سانت بطرسبرج، والسيد ألكسندر دروزدنكو حاكم منطقة لينينجراد، والسيد ألكسندر جوتسان المفوض الرئاسي للاتحاد الروسي في المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية.

والسيد نيكولاي كروباتشيف رئيس جامعة سانت بطرسبرج الحكومية، والسيد بايتروفيسكي بوريسوفيتش مدير متحف هيرمتاج وعميد كلية الدراسات الشرقية بجامعة سانت بطرسبرج الحكومية، والسيد جرايزنوف ميكائيل مدير صندوق دعم الثقافة الإسلامية والعلم والتعليم.

والدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بدولة الإمارات، والسفير جندي أسكالدوفيتش الممثل الخاص لوزير الشئون الخارجية الروسي للتعاون في مجال الحفاظ على حرية التدين، والمطران قسطنطين مطران بتروزافودسك وكارليا، والمفتي ألبير كيرجانوف رئيس الجمعية الدينية لمسلمي روسيا عضو الغرفة العامة للاتحاد الروسي، والأسقف فينيامين من كرونشتادت نائب دير الثالوث الأقدس، وألكسندر نيفسكي لافرا عضو هيئة الحضور بين الكنائس التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وسماحة الشيخ صلاح ميتايفيتش ميجييف رئيس مركز تنسيق مسلمي شمال القوقاز مفتي جمهورية الشيشان، والسيد إليوسف أحمد فيصل رئيس مكتب تمثيل رابطة العالم الإسلامي في الاتحاد الروسي نيابة عن السيد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والسيد إيليا دميترييفيتش كاشيتسين نيابة عن المطران أنطوني من فولوكولامسك رئيس قسم العلاقات الكنسية الخارجية في بطريركية موسكو للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والسيد ألكسندر نيكولايفيتش بيلسكيي رئيس الجمعية التشريعية في سانت بطرسبرغ، والسيد سيرجي ميخائيلوفيتش بيبينين رئيس الجمعية التشريعية لمنطقة لينينغراد، والسيد بودا بالجييفيتش بادمايف رئيس دير البوذيين في سانت بطرسبرغ نائب رئيس سانغا البوذية التقليدية في روسيا (ديد - هامبو - لاما) للمنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية في الاتحاد الروسي، واللواء فاسيلي تيخونوفيتش فولوبوف رئيس مجلس المنظمة العامة لقدامى المحاربين والعمل والقوات المسلحة ووكالات إنفاذ القانون في سانت بطرسبرغ.

وأكد وزير الأوقاف أنه قد عاش في هذه المدينة عالم مصري من علماء الأزهر الشريف وهو الأستاذ الجليل الشيخ محمد عياد الطنطاوي، والذي تخرج في الأزهر الشريف ونال شهادة العالمية، ثم كلفه شيخ الأزهر حسن العطار أن يسافر إلى روسيا في رحلة استمرت سبعين يومًا، عانى فيها مشقة السفر حتى وصل إلى هنا حيث الأرض الطيبة مدينة سانت بطرسبرج العظيمة والعريقة، وأقام هنا فيها 21 سنة حتى توفي ودفن هنا في ضاحية فولكوفا، وأقام فيها يعلم اللغة العربية والعلوم الإسلامية وامتدت أواصر الصداقة والأخوة بينه وبين بقية العلماء والدارسين من جنسيات متعددة ومن أديان مختلفة.

وأشار إلى أنه كان عالمًا جادًّا، بعيد النظر، واسع الأفق، نجح في بناء الجسور في مختلف الأديان والثقافات، وحظي بتقدير الدولة الروسية؛ حيث قلده قيصر روسيا في ذلك الحين أحد أرفع الأوسمة، وأعجب به تلامذته وأصدقاؤه من الروس وغيرهم حتى ألف عنه الأستاذ الكبير كراتشكوفسكي كتابًا باللغة الروسية عن حياة هذا العالم الجليل، وقمنا في مصر بترجمة هذا الكتاب وطباعته، وسفير روسيا في مصر قبل عدة سنوات ذهب إلى القرية التي ولد فيها هذا العالم الجليل وأقام له تمثالًا في مدخل قريته، ويحرص سفير روسيا كل سنة أن يذهب لوضع إكليل من الزهور عند تمثال هذا العالم الجليل الذي يمثل صورة مبكرة لما تنادي به هذه القمة الدينية العالمية الأولى، ويمثل نظرة مبكرة لما يمكن أن نصنعه سويًّا ونقدمه من خير ومن عطاء لبلادنا ولأوطاننا وللإنسانية كلها.

وأضاف أن هذا العالم الجليل قد ألف كتابًا عن روسيا وشعبها الكريم، وعاداته، وأخلاقه، وملابسه، وأزيائه، والأكلات المفضلة عنده، وسمى هذا الكتاب "تحفة الأذكيا في أخبار بلاد روسيا" وقد طبع هذا الكتاب.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا العالم الجليل يمثل هدية مبكرة من أرض الكنانة مصر، ومن أزهرها الشريف إلى أصدقائنا وأشقائنا في جمهورية روسيا الاتحادية، والتفاعل والتواصل والانسجام الذي حصل بين الدارسين والعلماء الروس يمثل نموذجًا مبكرًا لما يمكن لنا أن نعيد إنتاجه وتجديده وإخراجه للعالم وللإنسانية.

وأضاف: كان من أهداف الاستجابة لهذا المؤتمر أن أتشرف بأن أكون بينكم وأن أشارككم في صناعة ميثاق عالمي للسلام والانسجام بين الأمم والحضارات، وأن أتشرف أيضا بزيارة هذا العالم الجليل؛ عرفانًا وإجلالًا وإكبارًا لدوره العظيم، مؤكدًا أن بيننا عددًا من الأمور نريد العمل عليها معًا، نحن ندرس في علوم الشريعة الإسلامية أن ديننا الحنيف وأن الشرع الإسلامي جاء ليحافظ على خمسة أشياء سميت عندنا بمقاصد الشرع الإسلامي، أي: الغايات والأهداف الكبرى التي جاءت علوم الشريعة من أجل بنائها وترسيخها.

المقصد الأول: حفظ النفس، فالإسلام جاء ليحافظ على نفس كل إنسان على وجه الأرض، قال تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا" ليغرس في وعي الإنسان المسلم، كيف يعظم ويحافظ على حياة الناس جميعًا من كل صور الموت والقتل بما يجعل الإنسان يحيا حياة كريمة.

والمقصد الثاني: حفظ العقل، بأن تفكر العقول بطريقة منهجية سديدة، وأن تنطلق، وأن تبدع، وأن تفكر، وتستكشف، وتعمر، فحفظ النفس وحفظ العقل، ثم حفظ الدين وهذه القمة الدينية العالمية لأجل التنسيق والانسجام والعمل بين الأديان جميعًا، ثم حفظ الأعراض والسمعة الشخصية لكل إنسان، ثم حفظ الأموال والممتلكات، ثم يأتي أحد علمائنا الكبار الإمام الشاطبي يقول: وهذه المقاصد الخمسة ليست مقصدًا خاصًّا بالشريعة الإسلامية فقط؛ بل إنها مقاصد للأديان جميعًا.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه يمكننا أن نلتقي على ضفاف هذه الكلمات الخمس ويمكن أن أضيف إليها كلمة الوطن، كلمة الوطن كلمة شديدة الأهمية ولها في تراثنا الإسلامي عمق، مشيرًا إلى أنه ألف كتابًا كاملًا حول قيمة الوطن.

وتوجه وزير الأوقاف بكلمة إلي كل المسلمين في جمهورية روسيا الاتحادية بأن يتخلقوا بهذا المعنى، وأن يكون كل واحد منهم مواطنًا صالحًا في بلده الذي ينتمي إليه، يحبه ويكون وفيًّا له، ويسعى في كل ما فيه رفعته، ويجمع شمل كل أبنائه في الأديان والأعراض كافة، مضيفًا أن هناك قيمًا تحافظ على بقاء الإنسان وتحافظ على حماية الإنسان؛ مثل: الصلة بين الناس، ومثل: بر الوالدين، ومثل: الصبر، ومثل: الرضا، وغير ذلك من القيم، لكن نوعًا آخر من القيم ليس فقط لبقاء النوع الإنساني بل قيم للانطلاق بالنوع الإنساني، منها: الأمل، والهمة، والعلم، والتواصل، وبناء الجسور، وحماية الرحم الإنساني، منها: تعظيم قدر التعليم، منها: الاكتشاف والاختراع، إلى غير ذلك من القيم التي نقدمها اليوم هدية لتكون لبنة نتعاون معًا من خلال خلفياتنا وأدياننا كافة في ترسيخها.

واختتم وزير الأوقاف كلمته بأنه قد ظهر مؤخرًا عدة صيحات وفلسفات هنا وهناك تنادي بنظرية "صدام الحضارات" وكان أحد أكبر المتحدثين الفيلسوف أو الكاتب صامويل هامبيتون، وتكاد تكون هذه الأطروحة قد حظيت بانتشار كبير، ولعلها شكلت وعي عدد من المؤسسات بل وبعض الدول التي ترسخ لفكرة الصراع والصدام.

وقد دعا وزير الأوقاف في القمة العالمية إلى طرح مصطلح يكون بديلًا لـ "صدام الحضارات" وهو "تعارف الحضارات"، بحيث يكون التعارف بين الحضارات والأديان والثقافات والأعراف والشعوب كافة، مختتمًا كلمته بقول الله عز وجل: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ"، فالناس جميعًا ينتمون إلى أصل إنساني واحد مهما اختلفت أديانهم وثقافاتهم.

ودعا وزير الأوقاف في تعقيب له جميع المشاركين في القمة الدينية العالمية الأولى بروسيا إلى تأييد شعب فلسطين الأعزل، والذي يواجه آلة القتل والإجرام على يد إسرائيل، مضيفًا أننا كمصريين نرفض قطعًا تهجير الفلسطينيين من أرضهم، حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، ولدعم ثبات الأشقاء الفلسطينيين نسعى بكل ما نملك لإدخال المساعدات الإنسانية، وأن الحل الوحيد للأزمة هو قيام الدولة الفلسطينية على حدود ٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.