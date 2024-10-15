نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ترفض أي نية لهدم المسرح العائم بالمنيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، اليوم، بيانًا في ظل ما تم تداوله مؤخرًا من أنباء حول نية هدم المسرح العائم بالمنيل.

وأكدت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، في بيانها، موقفها الرافض لأي محاولات تمس هذا المعلم الثقافي والفني العريق.

وقالت: “لقد شهد المسرح العائم منذ إنشائه في الستينيات أعمالًا مسرحية متميزة، ووقف على خشبته عدد كبير من نجوم المسرح المصري، ما جعله جزءًا أصيلًا من الذاكرة الثقافية والفنية لمصر”.

وأضافت: “يُعتبر المسرح العائم منارة للفن والإبداع على ضفاف نهر النيل، وموقعه المميز في قلب القاهرة ساهم في إضفاء طابع ساحر على العروض المسرحية، التي قُدمت عليه”.

ودعت اللجنة كل الجهات المسؤولة لمراعاة القيمة الثقافية والتاريخية، التي يمثّلها المسرح العائم.

وطالبت الجهات المعنية، بضرورة الحفاظ على هذا الصرح الفني، الذي يُعبّر عن جزء مهم من تراثنا الفني وقوة مصر الناعمة.

وشددت اللجنة على رفضها التام لأي إجراء يهدف إلى هدم المسرح العائم، أو الإضرار به، وتدعو الحكومة إلى تبني حلول تحافظ على هذا الإرث الفني العظيم.