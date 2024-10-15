نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يُعزِّي أسر حادث طلاب جامعة الجلالة ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، يتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر أبنائنا "شهداء العلم" طلاب جامعة الجلالة، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم مفجع، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب والديهم وذويهم ويرزقهم الصبر والسكينة، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون».