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شيخ الأزهر يُعزِّي أسر حادث طلاب جامعة الجلالة ويدعو بالشفاء العاجل للمصابين

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أحمد جودة - القاهرة - بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله وقدره، يتقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر أبنائنا "شهداء العلم" طلاب جامعة الجلالة، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم مفجع، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يربط على قلوب والديهم وذويهم ويرزقهم الصبر والسكينة، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، «إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون».

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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