نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة الأزهر ينعى شهداء العلم من طلاب جامعة الجلالة ويدعو بالشفاء للمصابين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، وطلاب جامعة الأزهر جميعًا؛ بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأستاذ الدكتور عادل عدوي، رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، والدكتور محمد الشناوي، رئيس الجامعة، في وفاة شهداء العلم من طلاب الجامعة إثر حادث أليم، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان، وأن يَمُنَّ على المصابين بنعمة الشفاء التام.

﴿إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون﴾.