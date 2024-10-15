نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين ينعى شهداء العلم من طلاب جامعة الجلالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعى عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ببالغ الحزن والأسى شهداء العلم من طلاب جامعة الجلالة، والذين توفوا إثر حادث أليم على طريق الجلالة ـ العين السخنة.

وتوجه عبد الحليم علام، بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

كما تقدم بخالص التعازي لأسر طلاب جامعة الجلالة الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.