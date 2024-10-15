انت الأن تتابع خبر عاجل | قطع الكهرباء غدا من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا رغم انتهاء تخفيف الأحمال رسميا.. اعرف المناطق المتأثرة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي «الثقافة» خروج لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، غدا الأربعاء الموافق 16 أكتوبر الجاري، اعتبارا من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي المغذي المشار إليه.
المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي
- وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الثلاثاء، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «منطقة البوسطة القديمة - منطقة التحرير الجديد - منطقة المركز القديم».
- وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أنّ إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.