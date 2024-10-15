انت الأن تتابع خبر عاجل | قطع الكهرباء غدا من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا رغم انتهاء تخفيف الأحمال رسميا.. اعرف المناطق المتأثرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن مغذي «الثقافة» خروج لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، غدا الأربعاء الموافق 16 أكتوبر الجاري، اعتبارا من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي المغذي المشار إليه.

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي