التحالف الوطنى يشيد بدور الشباب المتطوع فى مواجهة حادث جامعة الجلالة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - تشهد محافظة السويس حالة من التكاتف والتضامن في أعقاب الحادث الأليم الذي تعرض له أحد أتوبيسات جامعة الجلالة، والذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الإصابات والوفيات بين الطلاب.

وفي هذا السياق، يقف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إجلالاً وتقديراً لجهود الشباب المتطوع من شباب صناع الحياة ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة الذين سارعوا إلى تقديم العون والمساعدة للمصابين وأسرهم.

حيث توجه عدد كبير من شباب ومتطوعي مؤسسة صناع الحياة وشباب ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة إلى المجمع الطبي بالسويس، حيث يتلقى المصابون العلاج، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والنفسي لأهالي الضحايا، والتبرع بالدم، وتوزيع المياه والعصائر.

هذه المبادرة الإنسانية النبيلة تعكس روح التضامن والمساندة التي يتميز بها المجتمع المصري، وتؤكد على دور الشباب في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وهذه الأزمة تبرز أهمية دور العمل الأهلي في مواجهة الكوارث والأزمات، وتسليط الضوء على الدور المحوري للشباب المتطوع في تقديم الخدمات الإنسانية.

إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يتقدم بـ خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، ويدعو كافة فئات المجتمع إلى التكاتف والتضامن مع أسر الضحايا، وتقديم الدعم اللازم للمصابين، مؤكداً على أهمية تعزيز ثقافة التطوع والعمل الخيري.

شباب التحالف شباب التحالف

متطوعو التحالف الوطنى فى حادث الجلالة