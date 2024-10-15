وزير التعليم يتابع أداء الطلاب للواجبات المدرسية وكراسة الحصة بمدارس المنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً -

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، عددا من المدارس في المحافظة لمتابعة انتظام العام الدراسي، وذلك حرصا على متابعة المنظومة التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية.

ورافق وزير التربية والتعليم، خلال الجولة، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور محمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية.

خفض الكثافة في الفصول

ويبلغ إجمالي عدد المدارس بمحافظة المنوفية 2688 مدرسة، كما يبلغ إجمالى عدد الطلاب 1077466 طالبا وطالبة.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما التفقدية بزيارة مدرسة قويسنا الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، حيث استمعا من مدير المدرسة لآليات خفض الكثافات بالفصول، وكذا آليات سير العملية التعليمية فى المدرسة.

التقييمات الأسبوعية

وحضر الوزير والمحافظ طابور الصباح في المدرسة، كما تفقدا قاعات رياض الأطفال وعدد من فصول المرحلة الابتدائية.

وحرص الوزير محمد عبد اللطيف على متابعة أداء الطلاب للواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وكذا متابعة مستوى الطلاب وأدائهم فى القراءة.