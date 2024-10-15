أمين «البحوث الإسلامية» يلتقي الواعظات لمناقشة دعم خطط العمل الدَّعوي وتقديم رؤية فاعلة لبناء الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 09:33 صباحاً - التقى الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أمس الاثنين، وفدًا من واعظات الأزهر الشريف، برئاسة الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين لشئون الواعظات، والذي يعتير اللقاء الأول عقب توليه منصب الأمين العام، وذلك في خطوة نحو تجديد الخطاب الدِّيني وتمكين المرأة،

وناقش اللقاء الذي عُقِد بمركز الأزهر للمؤتمرات على هامش حفل تدشين مبادرة مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء (بالإنسان نبدأ)، مجموعةً من القضايا الحيويَّة التي تهمُّ العمل الدَّعوي؛ أبرزها: سُبُل تطوير الخطاب الدِّيني وتكييفه مع المتغيِّرات المعاصرة، وتقديم رؤية جديدة لبناء الإنسان.

وأشاد الدكتور الجندي بالأفكار التي طرحتها واعظات الأزهر، مؤكدًا الدَّور الفاعل لهنَّ في تحقيق التجديد المنشود في الخطاب الدِّيني، وجعله أكثر قُربًا من الشباب وملبيًا لتطلُّعاتهم.

وأشار الأمين العام إلى دَعْم مجمع البحوث الإسلامية لواعظات الأزهر وفَتْح آفاق جديدة لهنَّ في العمل الدَّعوي، وعَقْد البرامج التدريبية لتطوير المهارات اللازمة للواعظات، وتمكينهنَّ من القيام بدورهنَّ على أكمل وجه.

من جانبها، قدَّمت الدكتورة إلهام شاهين الشُّكرَ للدكتور محمد الجندي؛ على دعم فضيلته الكبير لواعظات الأزهر، لافتةً إلى أنهنَّ يسعين جاهداتٍ لتقديم نموذج إسلامي متسامح وعصري، يلبِّي احتياجات المجتمع، ويواجه التَّحديات المعاصرة.