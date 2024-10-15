تحديات حادث طلاب الجلالة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 08:36 صباحاً - طالب د. عبد الحميد كمال خبير المحليات والبرلماني السابق بضرورة تشديد الرقابة الدورية على اصحاب السيارات والسائقين وتطبيق القانون على المخالفين على الطرق السريعة التى تربط السويس والمحافظات " القاهرة – الاسماعيلية – البحر الاحمر – سيناء الشمالية والجنوبية وطريق القطامية" مع تحسين خدمات الطرق من أنارة وعلامات ارشادية وفسفورية وبالصيانه الدورية للمطبات وازالت مخلفات البناء والرصف وضرورة الانتهاء من تطوير طريق السخنة المعطل الذي لم يكتمل منذ اكثر من عام .

مؤكدا على مواجهة ظاهرة تكرار الحوادث فى الفترة الاخيرة والتى أدت بوفاة واصابة عدد كبير من العمال والعاملات على طريق السخنة واخرها حادث طلاب جامعة الجلالة امس الاثنين والذي ادي الى وفاة 12 واصابة 35 من طلاب جامعة الجلالة.

وطالب كمال من ادارة جامعة الجلالة بضروة اعادة النظر فى مغالاة الاسعار فى تأجير المدينة السكنية الخاصة بالطلاب باعتبارها خدمة انسانية وليس استثمار اقتصادي ، كما طالب الجامعة بضرورة تحسين علاقتها بالمشاركة المجتمعية مع محافظة السويس تنفيذاً لدورها الاساسي لخدمة المجتمع المحلي.

كما طالب كمال بضرورة تفعيل نظام التأمين الصحي الشامل بالسويس بدلا من " اللائحة 95 الاستثمارية " التى ترهق ابناء السويس اقتصادياً باسعار العمليات والعلاج وبضرورة الانتهاء من الفترة الانتقالية حتي تدخل السويس بنظام التامين الصحي الشامل باعتبارها من المحافظات الاولي بدلا من الفترة الانتقالية الحالية .

واعرب كمال عن خالص العزاء لاسر الضحايا والمصابين متمنياً الشفاء لهم ، وقدم كمال التقدير والتحية الى محافظ السويس طارق الشاذلي واللواء حسام الدين الدح مدير امن السويس اثناء تواجدهما لمتابعة الحادث داخل المجمع الطبي للتأمين الصحي .